Triathlet Michael Weiss hat am Sonntag beim Ironman 70.3 in Campeche in Mexiko den dritten Platz belegt. Der 39-jährige Niederösterreicher markierte die schnellste Radzeit, die Endzeit betrug 3:52:24 Stunden.

Der Sieg ging an den US-Amerikaner Matt Hanson in 3:48:57 vor dem Kanadier Jack Laundry in 3:50:09.