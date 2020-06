3.000 Athleten beim 15. „Ironman“

Zum 15. Geburtstag der Erfolgsveranstaltung „ Ironman“ in Klagenfurt werden am Sonntag erstmals 3000 Athleten, 13 Prozent davon Frauen, an den Start gehen. Das sind um 600 mehr als bisher zugelassen waren. Und erstmals werden zeitversetzt zuerst 400 Teilnehmer, darunter die Profis (6.45 Uhr), um 7 Uhr, dann die anderen im Strandbad Klagenfurt loslegen. Danach heißt es, 3,8 Kilometer schwimmend und 180,2 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren sowie als Schlusspunkt noch einen Marathon mit 42,2 Kilometer laufend zu bewältigen.

Rund 65 Prozent der Starter nehmen diese Herausforderung zum ersten Mal an. Wie auch Eva Wutti aus Wolfsberg. Die 24-jährige Jusstudentin und Triathlon-Staatsmeisterin hat mit Startnummer 65 Premiere.

„Der Entschluss zum Mitmachen kam beim Mountainbiken zu Weihnachten“, erzählt Wutti fröhlich dem KURIER. Die Schwimmstrecke glaubt sie problemlos meistern zu können: „Weil die Wassertemperatur unter 24,5 Grad liegen wird, dürfen wir Neopren-Anzüge tragen.“ Auf das Radfahren freut sie sich schon richtig und der Marathon wird ihr erster: „So eine lange Strecke bin ich noch nicht gelaufen.“