Hallensportarten zieht es in die Stadien

Beim Eröffnungsspiel der Volleyball-WM in Polen sahen Ende August 61.500 Zuschauer die Partie Polen gegen Serbien (3:0) im überdachten Warschauer Nationalstadion. Noch nie zuvor hatten so viele Zuschauer ein Volleyball-Spiel unter einem Hallendach gesehen. Doch es gab schon ein Spiel mit noch mehr Zuschauern: Unter freiem Himmel im Maracanã in Rio de Janeiro sahen im Jahr 1983 95.000 Fans Brasilien gegen die Sowjetunion.

Am Samstag eroberte auch der Handball die Fußball-Bühne. Die Partie Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg fand in der Commerzbank-Arena von Frankfurt statt – vor weit mehr als 40.000 Zuschauern. Niemals zuvor sahen so viele Menschen ein Handball-Spiel, der bisherige Rekord lag bei 36.651 Zuschauern. So viele Fans sahen im Mai 2011 im Brøndby-Stadion in Kopenhagen das dänische Meisterschaftsfinale zwischen AC Kopenhagen und BSV Bjerringbro-Silkeborg.