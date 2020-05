Der Vizeweltmeister gastiert in der Krieau

Ein Star des internationalen Trabrennsports wird beim Renntag in der Wiener Krieau am Dienstag (Start um 16.55 Uhr) acht Mal im Sulky sitzen: Björn Goop, der Vizeweltmeister aus Schweden.

Der 37-Jährige ist seit 2004 Champion in Schweden. Allein im Vorjahr konnte er 359 Siege einfahren, mit insgesamt 488 Erfolgen in einem Jahr ist er Rekordhalter. Aktuell hat Goop 128 Pferde unter seiner Obhut. In seiner Karriere gehen mehr als 5000 Siege auf sein Konto.

Im ersten Rennen des Dienstags gibt es übrigens die Chance, den Dreierwette-Jackpot zu knacken.