Tour-Sieger Vingegaard gewann Dauphiné-Rundfahrt

Im März war Vingegaard von Pogacar bei der Rundfahrt Paris-Nizza noch klar besiegt worden. Der Slowene erlitt aber beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April bei einem Sturz einen Kahnbeinbruch in der linken Hand und bestritt seitdem kein Rennen mehr. Pogacar wird als Vorbereitung auf die am 1. Juli beginnende Frankreich-Rundfahrt nur noch die slowenische Meisterschaft bestreiten.

Für Hermann Pernsteiner (Bahrain) endete die Dauphine mit 2:59 Min. Rückstand auf Ciccone auf Platz 20 und Gesamtrang 25 (+17:52). Bester rot-weiß-roter Fahrer wurde Felix Großschartner (UEA), der bis zum Freitag in den Top Ten gelegen war. Der Oberösterreicher schloss nach seinem 25. Platz am Sonntag (+3:40) in der Endabrechnung auf Rang 21 (+12:21) ab.