Tour-School: Brier fällt zurück

Hans Peter Bacher hat am Montag bei der Golf-Tour-School in Spanien einen Sprung nach vor gemacht. Der 25-Jährige spielte auf dem Par-70-Kurs im Catalunya Resort in Girona eine 66er-Runde und liegt nach drei Runden mit 208 Schlägen auf Rang 26. Schlecht lief es hingegen für Markus Brier, der 73 Schläge benötigte und damit den Rückfall vom 20. auf den 65. Platz (213) hinnehmen musste.

"Die ersten acht Löcher haben sich noch echt okay angefühlt, dann war sechs Löcher lang komplettes Desaster", fasste Brier zusammen. Der Wiener muss damit vorerst am Dienstag den Cut der besten 70 Spieler schaffen. Tourkarten gibt es nach sechs Runden am Donnerstag aber nur für die besten 25 Akteure. "Das schaut jetzt natürlich nicht mehr so gut aus", ist sich Brier bewusst, der um seine 14. Saison in Serie auf der European Tour kämpft.

In Führung liegt der Argentinier Estanislao Goya nach einer 64er-Runde mit 199 Schlägen.