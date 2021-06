Tour de Suisse: Sieg für Carapaz, Strafe für Weltmeister Alaphilippe

Der bisherige Leader Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Fenix) hatte wie der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner (Bahrain) und der Schweizer Claudio Imhof (Nationalteam) einer dreiköpfigen Ausreißergruppe angehört, die in der Schlussphase aber eingeholt und deutlich abgehängt wurde. Pernsteiner verlor als 37. 8:45 Minuten und belegt diesen Platz auch im Gesamtklassement (+12:53).

Die Freitag-Etappe führt von Fiesch im Wallis aus via St.-Gotthard-Pass hinab ins Tessin nach Biasca und über den Lukmaier-Pass nach Disentis und Sedrun in Graubünden.

Zwei Absagen in Kanada

In Kanada finden unterdessen auch in diesem Jahr keine World-Tour-Veranstaltungen statt. Die Mitte September in Québec und Montreal geplanten Rennen müssen wie in der vergangenen Saison abgesagt werden, teilte der Weltverband UCI mit.