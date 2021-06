Tour de Suisse: Rigoberto Urán überrascht, Richard Carapaz bleibt vorn

„Für mich war es ein wenig überraschend, aber meine Beine waren heute unglaublich“, gestand der 34-jährige Tagessieger Urán, der seit vier Jahren nichts mehr gewonnen hatte. „Ich bin dieses Jahr nicht so viele Rennen gefahren und bereite mich vor allem auf die Tour de France vor.“

Bahrain-Victorious-Profi Hermann Pernsteiner reihte sich mit 1:46 Minuten Rückstand an 17. Stelle ein, für den 30-jährigen Niederösterreicher nach Platz 3 am Freitag ein weiteres erfreuliches Resultat, er ist nun Gesamt-26.

Am Sonntag wird die Tour de Suisse auf mittlerweile vertrautem Terrain abgeschlossen, von Andermatt geht es via Oberalp- und Lukmanierpass hinab ins Tessin und via Gotthard wieder zurück zum Ausgangsort. 160 Kilometer umfasst der Fahrplan mit 3.560 Metern Höhendifferenz. „Das wird noch einmal eine harte Etappe“, kündigt Rigoberto Urán an.