Tour de Romandie: Felix Großschartner weiter auf Gesamtrang 2

Wie das Leben so spielt, davon kann Ethan Hayter, 23 Jahre jung, allein schon nach den ersten drei Tagen der 75. Tour de Romandie genug berichten. Am Dienstag holte sich der britische Ineos-Profi den Prolog, am Mittwoch war er Teil eines Massensturzes und fand sich am Ende des Tagesklassements wieder.

Und am Donnerstag gewann Hayter dann den Zielsprint einer großen Gruppe, immerhin gegen den Spanier Jon Aberasturi (Trek-Segafredo), vor allem aber gegen den kolumbianischen Supersprinter Fernando Gaviria (Emirates), der sich mit Platz drei begnügen musste.