Tour de France: Sieg für Pogacar, Bernal verliert sieben Minuten

Die Ruhe vor dem Sturm

Den zweiten Ruhetag am Montag können die verbliebenen Fahrer gut gebrauchen – in der letzten Woche gibt es vor allem Berge. Und was für welche: In Méribel, 2023 mit Courchevel Ausrichter der alpinen Ski-WM, wurde eigens der Weg zum Col de la Loze asphaltiert. Auf den letzten sieben Kilometern warten am Mittwoch Passagen mit mehr als 20 Prozent Steigung...