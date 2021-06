Nächster Sprintsieg für Kittel

Der Deutsche Marcel Kittel hat die zwölfte Etappe der 100. Tour de France gewonnen und damit bereits seinen dritten Tagessieg geholt. Der Fahrer vom Team Argos-Shimano siegte am Donnerstag nach 218 Kilometern von Fougeres nach Tours im Massensprint knapp vor dem britischen Ex-Weltmeister Mark Cavendish. Kittel sorgte bereits für den fünften deutschen Etappensieg bei der diesjährigen Tour. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Brite Christopher Froome erfolgreich.

Allerdings hatte ein Massensturz 2.000 m vor dem Ziel die Ordnung im Schlussspurt ein weiteres Mal bei dieser Tour durcheinandergebracht. Etwa 30 Fahrer waren darin verwickelt. Die Veranstalter hatte sich nicht gescheut im Finish zwei 90-Grad-Rechtskurven in den Kurs zu integrieren. Bei Tempo 70 war ein Sturz fast programmiert.

An dem überragenden Argos-Shimano-Kapitän Kittel führt so oder so in den Massensprints kein Weg vorbei. So auch in Tours: Kittel siegte hauchdünn vor Cavendish sowie Peter Sagan und machte damit den insgesamt fünften Tageserfolg der deutschen Abordnung bei dieser Frankreich-Rundfahrt perfekt. Genauso erfolgreich in der Addition waren zuletzt Erik Zabel und Jan Ullrich 1997.

Der aktuelle Träger des Maillot Jaune hielt sich aus dem Gerangel der Sprinter-Elite elegant heraus und verteidigte seine Führung ohne großen Aufwand. Christopher Froome aus Großbritannien hat nach wie vor beruhigende 3:25 Minuten Vorsprung auf den Spanier Alejandro Valverde, der wie sein Landsmann Alberto Contador für Sonntag wilde Attacken auf den Spitzenreiter versprach. Der 20,8 km lange Schlussanstieg auf den legendären Mont Ventoux dürfte den Kletterspezialisten gute Aussichten dazu bieten.

Weiter geht es am Freitag aber mit der 13. Etappe über 173 km von Tours nach Saint-Amand-Montrond. Dabei ist wieder mit einem Massensprint zu rechnen.