Tour de France: Ein gefallener Star gibt keine Ruhe

Spott

Lance Armstrong ist nicht der größte Sympathieträger in der Geschichte des Radsports. Alle seine sieben Siege bei der Tour de France holte der heute 46-jährige Texaner bis oben vollgestopft mit Dopingmittel, alle sieben Siege wurden ihm nachträglich aberkannt. Doch statt sich am Pool seiner Villa zu sonnen, lässt Armstrong immer wieder mit umstrittenen Aussagen oder Tweets aufhorchen.

So verspottete der lebenslang gesperrte Armstrong in seinem Podcast seinen früheren Konkurrenten Andreas Klöden. Armstrong imitierte einen Heulkrampf, als sein langjähriger Weggefährte George Hincapie aus einer SMS zitierte, in der Klöden Armstrong ein Manöver bei der Tour de France verzieh. „Danke Klodi – ich liebe dich Bruder“, schrieb Armstrong zudem bei Instagram.

Der Hintergrund: Klöden war zu Telekom-Zeiten Jan Ullrichs Edelhelfer bei der Tour. 2004 fuhr er in Le Grand-Bornand einem sicheren Etappensieg entgegen. Doch plötzlich tauchte in seinem Rücken der heranstürmende Armstrong im Gelben Trikot auf. Armstrong raste auf den letzten Metern vorbei an dem wie gelähmt wirkenden Klöden. Über dieses Manöver machte sich Armstrong im Podcast lustig. „Ich habe schon an einem anderen Tag zugegeben, dass ich das größte Arschloch bin, das je auf der Erde gelaufen ist“, witzelte Armstrong.

Klöden sollte nie eine Etappe bei der Tour gewinnen. Dafür wurde er auch nie wegen Dopings gesperrt. Nach einer Zahlung für soziale Zwecke wurden alle Ermittlungen gegen den heute 43-Jährigen eingestellt.