Tour de France: Der große Tag des Ben O'Connor

Australischer Angriff

17 Kilometer vor dem Ziel hatte Ben O’Connor dann genug von seinem kolumbianischen Begleiter und ließ Sergio Higuita stehen.

Bald hatte der 25-Jährige drei Minuten Vorsprung herausgefahren. Die Gruppe Konrad konnte nicht näher kommen und fiel wieder auf mehr als vier Minuten Rückstand zurück, die Gruppe Pogacar wollte es vermutlich nicht und hielt die Acht-Minuten-Differenz.

Durchaus ein riskantes Spiel des Mannes in Gelb, der mit 8:13 Minuten Vorsprung auf O’Connor in den Tag gegangen war. Dem Ö-Tour-Etappensieger des Jahres 2017 (in St. Johann/Alpendorf) war’s einerlei, Ben O’Connor stampfte weiter als Solist Richtung Tignes den Berg hinauf, während hinten Ineos versuchte, Tadej Pogacar auf den Zahn zu fühlen. Dem inzwischen helferlosen Gesamtführenden war diese Aktion relativ egal, er fuhr einfach den Briten hinterher. Angenehmer Nebeneffekt: Der Abstand auf O'Connor schrumpfte wieder, Gelb war für den Ruhetag am Montag gesichert.