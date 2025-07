Tour de France: Der Held des Tages war unglücklich

Der Belgier Tim Merlier gewann die 9. Etappe der Tour de France im Massensprint. Held des Tages war allerdings Mathieu van der Poel . Der Niederländer lag (mit einem Teamkollegen) 172 Kilometer an der Spitze und wurde 700 Meter vor dem Ziel eingeholt. "Wir haben es probiert", sagte Van der Poel. "Es war ein harter Tag und es ist hart, dass ich es nicht geschafft habe. Aber zumindest haben wir eine gute Show geboten."

Pogacar bleibt in Gelb

In der Gesamtwertung führt weiterhin Tadej Pogacar (SLO) mit 54 Sekunden Vorsprung auf Remco Evenepoel (BEL). Der Österreicher Felix Gall liegt auf Platz 14 mit 4:49 Minuten Rückstand.

Am französischen Nationalfeiertag werden die Favoriten am Montag ihre Karten aufdecken müssen. Es geht ins Gebirge mit Bergankunft in Puy de Sancy.