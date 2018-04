Toronto träumt von der NBA-Finalserie

Die Toronto Raptors stehen zum insgesamt zehnten Mal in ihrer 23-jährigen Klubgeschichte in den Play-offs der NBA. Zum Jubiläum soll nun der erstmalige Einzug in die NBA-Finalserie gelingen. Das bisher beste Abschneiden in der K.-o.-Phase brachte das Jahr 2016 mit dem Einzug in das Semifinale.

In den vergangenen beiden Saisonen scheiterte der Klub von Jakob Pöltl jeweils an den Cleveland Cavaliers. Auch heuer könnte es zum Duell mit dem Team von Superstar LeBron James kommen, allerdings schon in der zweiten Play-off-Runde, nachdem Toronto den Grunddurchgang als Nummer eins beendet hatte und Cleveland nur als Vierter.