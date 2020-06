Topfrau siegt in Ebreichsdorf

Die Weltranglisten-Zweite Jessica Kürten gewann den abschließenden Grand Prix der Magna Racino Spring Tour.



Die Reiterin aus Irland fing den bisherigen Seriensieger Marc Bettinger um gut zwei Sekunden ab. "Dieser Sieg", so meinte die strahlende Jessica, "hat für mich einen riesigen Stellenwert – es ist auch mein erster in einem Grand Prix seit Jänner in Amsterdam, ich bin überglücklich! Ich habe Voss erst seit 2 ½ Monaten", lobte die Spitzenreiterin auch ihr Pferd.



Kürten bedankte sich bei den Sponsoren, aber ganz besonders beim Hausherrn Frank Stronach, der mit Opel-Marketingchef Grob und Turniersponsorin Serena Hamberg die Siegerehrung vornahm. "Wir waren das erste Mal hier, aber sehr begeistert vom Magna Racino."