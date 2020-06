Brady bestreitet Manipulations-Vorwürfe

Nach dem Super-Bowl-Einzug seines Teams hat Tom Brady am vergangenen Sonntag jegliche Manipulationsvorwürfe um zu weiche Bälle zurückgewiesen. „Ich würde nie irgendetwas tun, das außerhalb der Regeln ist“, erklärte der 37-Jährige am Donnerstag in einer Pressekonferenz. „Ich glaube an Fair Play und ich respektiere die Liga.“

„Ich habe keinen Ball in irgendeiner Weise verändert“, beteuerte Brady, dem beim deutlichen 45:7-Heimsieg New Englands gegen die Indianapolis Colts drei Touchdown-Pässe gelangen. „Ich habe eine Vorgehensweise, die ich vor jedem Spiel durchziehe. Das war auch am Sonntag nicht anders. Ich habe keine Ahnung von irgendeinem Fehlverhalten.“ Zuvor hatte bereits Patriots-Chefcoach Bill Belichick Betrugsvorwürfe bestritten.