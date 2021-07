Tödlicher Trainingsunfall: Drama um 19-jährige Hammerwerferin

"Wir teilen den unendlichen Schmerz mit ihrer Familie", schrieb der Präsident des kubanischen nationalen Sportinstituts am Donnerstag bei Twitter. In Tokio war die Betroffenheit bei den Hammerwerferinnen groß. Auf Twitter zeigte sich die US-Amerikanerin Gwen Berry schockiert: "Ich sende in diese Zeit Liebe an ihre Familie. Das ist so traurig."