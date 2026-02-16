Der 18-jährige italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni , der für das Team GoodShop Team Yoyogurt fuhr, ist bei einem schweren Trainingsunfall in Norditalien ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen etwa 14:30 Uhr in der Gemeinde Barzana, unweit der Stadt Bergamo in der Region Lombardei — einer Gegend, die bei Renn- und Trainingsfahrten bei Radprofis beliebt ist.

Mazzoleni war dort wie an vielen Sonntagen auf einer Solo-Trainingsfahrt unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde, das entgegenkam. Trotz sofortiger Hilfe durch Rettungskräfte konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Die Verletzungen, die er dabei erlitt, waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die örtlichen Behörden beschlagnahmten sowohl sein Fahrrad - das bei dem Aufprall in zwei Teile zerbrach - als auch das beteiligte Fahrzeug für weitere Ermittlungen. Der 30-jährige Fahrer wurde laut Medienberichten auf Alkohol getestet und dieser Test fiel negativ aus.

"Es ist ein sehr trauriger Sonntag für uns. Unser Francesco Mazzoleni verlässt uns viel zu früh", teilte sein Team auf der Plattform Instagram mit.