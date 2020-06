Tischtennis: Traum Titelverteidigung

Da kommen Ihnen die Sommerferien wohl entgegen?

Natürlich, der Schulstress ist vorbei. Ich konnte zuletzt viel trainieren. Das Highlight der Vorbereitung war, dass ich in der Werner-Schlager-Academy gratis trainieren durfte, während der Werner in London war. Eine optimale Vorbereitung, weil er dort auch diesen Gummiboden hat, der bei den Wettkämpfen zum Einsatz kommt. Es war gut, dass ich mich daran gewöhnen konnte, weil ich normalerweise auf einem Fliesenboden trainiere.



Wie steht es um Ihre Form?

Ich hatte eine super Saison, habe einige Turniere gewonnen und wurde vor Kurzem Österreichischer Meister. Ich habe aber auch ein paar Spiele verloren. Das ist der Unterschied zu 2008, als ich fast das ganze Jahr ungeschlagen war.



Sind Sie stark genug, um den Titel zu verteidigen?

Ich denke schon. Und meine Gegner wissen auch, dass sie einen verdammt guten Tag brauchen, um mich zu schlagen. Davon bin ich überzeugt. Eine Titelverteidigung wäre das Größte überhaupt.



Auch der neue Modus dürfte es nicht gerade leichter machen.

Das ist richtig. In Peking haben wir in Vierergruppen gespielt und die ersten beiden sind weitergekommen. Diesmal gibt es Dreiergruppen und nur der Sieger kommt weiter. Gut möglich, dass ich eine schwere Gruppe erwisch`.



Wenn Sie es dennoch schaffen, würden Sie sich dann wieder tätowieren lassen, so wie 2008?

Wenn ich wirklich noch einmal Olympiasieger werde, warum denn nicht? Der linke Arm ist ja noch frei.



Welche Bedeutung hat Ihr Tattoo auf dem rechten Arm?

Es hilft mir, wenn es einmal nicht so gut läuft. Dann schau` ich kurz einmal drauf, strecke mich, sodass es auch der Gegner sieht und vermittle damit: Der Chef und Olympiasieger bin ich. Das ist also eine mentale Hilfe. So hab` ich schon einige Partien gedreht.