ÖTTV-Damen auch 2016 erstklassig

Österreichs Tischtennis-Nationalmannschaft der Damen wird auch bei der Team-Weltmeisterschaft 2016 in Kuala Lumpur in der Championship Division mitspielen. Das Team gewann am Samstag bei den Titelkämpfen in Tokio das erste Spiel in der Runde um die Ränge 13 bis 20 gegen Kroatien 3:1, womit die Top 16 und damit die Qualifikation für die Top-Liga fix sind.

Wie schon bei den beiden Siegen in der Gruppenphase sorgte Liu Jia gegen die Kroatinnen für zwei Punktgewinne. Die Weltranglisten-Zehnte besiegte im Eröffnungsmatch die neu verpflichtete SVS-Ströck-Spielerin Lea Rakovac 3:1 sowie im Schluss-Einzel Tian Yuan 3:0. Die hatte mit einem 3:0 gegen Elena Waggermayer für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt, Li Qiangbing schaffte danach mit einem 3:1 gegen Petra Petek das 2:1.

Ihre letzte Begegnung der Tokio-WM bestreiten die Österreicherinnen am Sonntag gegen Polen. Der Sieger belegt den geteilten 13., der Verlierer den geteilten 15. Rang. Österreichs Herren-Team war am Freitag wie 2012 in Dortmund nach einem 0:3 im Viertelfinale gegen Gold-Favorit China auf dem geteilten fünften Rang gelandet.