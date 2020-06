Tischtennis: Hoffnung auf das Team

Es war wahrscheinlich das allerletzte Einzel bei Olympischen Spielen, das der Niederösterreicher Werner Schlager gestern bestritt. Der bald 40-Jährige scheiterte in London in Runde drei, sein Gegner war allerdings übermächtig. Schlager leistete Wang Hao, der Nummer zwei des Turniers, einen tollen Kampf, musste sich aber 1:4 geschlagen geben. Kein Malheur: Der chinesische Weltranglisten-Vierte ist Olympia-Zweiter von 2004 und 2008 sowie Vize-Weltmeister.

Chen Weixing kam eine Runde weiter, also bis ins Achtelfinale. Der 40-jährige SVS-Teamkollege von Schlager schlug zunächst in Runde drei den Franzosen Adrien Mattenet klar mit 4:0, musste sich am Abend aber dem starken Deutschen Dimitri Ovtcharov 0:4 geschlagen geben. Für Chen ist der neunte Rang die beste Olympia-Platzierung. 2004 und 2008 war er jeweils eine Runde früher ausgeschieden.

Nachdem Liu Jia und Li Qiangbing bereits am Sonntag gescheitert waren, bleibt nur noch die Hoffnung im Teambewerb.