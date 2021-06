Froschberg gewinnt Superliga-Final-Hinspiel

Die Damen von Linz AG Froschberg haben am Freitagabend das Hinspiel der Tischtennis-Superliga der Damen gewonnen. Die Oberösterreicherinnen, die ohne ihre Nummer eins Liu Jia angetreten waren, besiegte Budaörsi SC auswärts mit 6:2. Das Rückspiel geht am 23. April (18.00 Uhr) in Linz in Szene.

Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung des angestrebten Titel-Hattricks gemacht. Die Linzerinnen hatten am 23. März gegen den gleichen Gegner schon die Champions League für sich entschieden, auch in der österreichischen Meisterschaft strebt Linz AG den Titel an.

Superliga-Finale Damen - Hinspiel:

Budaörsi SC - Linz AG Froschberg 2:6

Punkte für Linz: Solja 3, Polcanova 2, Vacenovska

Rückspiel: 23.4. in Linz.