Tischtennis-CL in Schwechat

Die gesundheitliche Verfassung von Werner Schlager ruft Kopfzerbrechen bei Trainer Dirk Wagner hervor. Der Ex-Weltmeister leidet an einer Magen-Darm-Verstimmung, sein Einsatz ist ungewiss. „Mir ist lieber, er bleibt daheim, bevor er andere ansteckt“, sagt Wagner. Im Hinspiel war Bastian Steger mit zwei Siegen Matchwinner für die Deutschen, in Lyon kassierte Steger ein 0:4-gegen Chen Weixing. „Wenn ich in dieser Form spiele, kann ich alle Europäer schlagen“, sagt der Austro-Chinese.



Das Team komplettieren Stefan Fegerl und Daniel Habesohn.