Tischtennis-Ass Fegerl: "Dürfen Masken nur zum Spielen abnehmen"

Am Sonntag geht es los für Stefan Fegerl. Bevor der zweifache Europameister (2015 im Doppen und Team) erstmals für seinen neuen Klub Bergneustadt wettbewerbsmäßig serviert, sprach er im Sport-Talk auf SchauTV (Samstag, 13.45 Uhr) über die neuen Herausforderungen und nicht allzu alten Erfolge. "Ich hätte schon am Dienstag fliegen sollen, es gab aber zwei Corona-Fälle in der deutschen Bundesliga. Und als Ausländer durfte ich nicht dort trainieren."

Die Vorfreude ist jedenfalls groß ("Wir haben ein halbes Jahr keinen wirklichen Wettkampf gehabt"), die Erwartungshaltung aber nicht die höchste: "Ich hoffe auf einen Platz im Play-off."