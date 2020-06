Woods machen Rückenprobleme zu schaffen

Zwei Wochen vor dem Golf-Masters plagt sich der Weltranglistenerste Tiger Woods noch immer mit Rückenproblemen herum. "Um ehrlich zu sein ist es noch zu früh, etwas über Augusta zu sagen", betonte der kalifornische Superstar bei einer Pressekonferenz in Washington. "Das ist das Frustrierende an der Sache."

Seine Verletzung im unteren Rückenbereich, die Woods sogar zur Aufgabe bei der Honda Classic Anfang März in Florida zwang, entpuppt sich als hartnäckig. Das Masters ist das einzige Major, das der 38-Jährige noch nie verpasst hat. Vier seiner 14 Siege bei einem Major-Turnier holte er in Augusta. Das letzte " Grüne Jackett" gewann er 2005. Heuer beginnt das traditionsreiche Turnier am 10. April.