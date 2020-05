Karriere Thomas Muster, geboren am 2. 10. 1967, gewann 44 Turniere, darunter 1995 die French Open. 1996 war er für sechs Wochen die Nummer eins der Welt. 1999 trat er von der Bühne ab, war Hobbygolfer, von 2003 bis 2006 Daviscup-Kapitän und feierte im Juni 2010 in Braunschweig ein Comeback. Muster wurde 1990 und 1995 zum Sportler des Jahres gewählt. Vorbilder: Vilas und Leconte.



Privat Muster hat einen Sohn (geboren 2001) mit der australischen Fernsehmoderatorin Jo Beth Taylor (fünf Jahre verheiratet). 2010 ehelichte er Caroline Ofner und lebt mit der gemeinsamen Tochter (geboren 2009) in der Südsteiermark.