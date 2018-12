Thiems Vorbereitung im Insel-Paradies

Hotel Bahia del Duque an der Costa Adeje im Süden von Teneriffa. Dort, wo gut Betuchte ihren Luxusurlaub verbringen und sich am Riesen-Pool mit Sangria und Champagner verwöhnen lassen, schwitzt bis Montag auch Dominic Thiem. Auch bei seiner bereits siebenten Saisonvorbereitung im Hotel der gehobenen Preisklasse wurde wieder hart und überaus professionell gearbeitet. Und mit Freude: „Ich fühle mich hier schon wie zuhause. Die Stimmung war auch heuer wieder toll.“ Kein Wunder, auch die Eltern Karin („Toller Platz, tolles Wetter“) und Wolfgang sind gekommen, bleiben über die Feiertage.

Der 25-Jährige testete in den vergangenen drei Wochen nicht nur sich selbst, sondern auch die Ausrüstung. Alles lief unter strenger Beobachtung von Mastermind Günter Bresnik, der bis gestern blieb. „Jetzt kannst du den Motor von 100 auf 150 PS bringen. Wenn du das Auto jeden Tag brauchst, um in die Arbeit zu fahren, geht das nicht“, philosophiert der 57-Jährige. Einfach formuliert: „Hier können wir jedes Jahr für einen ordentlichen Aufbau sorgen, was unter der Saison kaum möglich ist.“