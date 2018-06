Thiems nächstes Ziel: Heiliger Rasen statt Sandkiste

Der bislang größte Erfolg seiner Karriere brachte Dominic Thiem lediglich einen Platz nach vorne in der Weltrangliste. Viel wichtiger als ATP-Punkte ist für die Nummer sieben der Welt aber eine Erkenntnis: Der erstmalige Einzug in ein Grand-Slam-Finale hat Lust auf mehr gemacht: „Es motiviert mich extrem, weiterzuarbeiten, dass ich so ein Grand-Slam-Finale bald wieder erleben kann“, sagte der 24-Jährige nach der Dreisatz-Niederlage gegen Rafael Nadal am Sonntag in Paris.

Auskosten kann der Niederösterreicher den Erfolg nur kurz. In Halle (ab 18. Juni) beginnt für Thiem die kurze, aber umso intensivere Rasen-Saison, die ihren Höhepunkt in Wimbledon (ab 2. Juli) findet. „Es ist das prestigeträchtigste Turnier“, sagt Thiem, der im Vorjahr nach hartem Kampf im Achtelfinale ausgeschieden ist. Als reinen Sandplatz-Spezialisten sehe er sich nicht.

Auch Trainer Günter Bresnik erkennt, dass sein Schützling gern auf Rasen spielt: „Er hat ja seinerzeit in Stuttgart Federer geschlagen und ein Turnier auf Rasen gewonnen.“ Mühsam sei nur die Umstellung im Training. An der Beinarbeit wird daher als erstes auf den Fußballplätzen in der Südstadt gearbeitet.