Thiem wagt sich in Monte Carlo zurück auf den Court

vonHarald OttawaIm Februar durfte Dominic Thiem bereits seine Siegerfäuste ballen. In Rio holte der Niederösterreicher seinen neunten Turniersieg, den siebenten auf Sand.

Nun kehrt Thiem auf seinen Lieblingsbelag zurück. Nachdem sich Österreichs Topmann beim Hartplatz-Turnier in Indian Wells eine Stauchung und Knochenmarksödeme im rechten Knöchel zugezogen hatte, beginnt für den Niederösterreicher mit dem ATP-1000-Turnier in Monte Carlo die wichtigste Zeit im Jahr. Nach einer Pause steht er seit fast drei Wochen wieder im Training. „Wichtig ist jetzt, dass er wieder ein paar Matches bekommt“, sagt Trainer Günter Bresnik. Auftaktgegner nach einem Freilos ist heute, Dienstag, Andrej Rublew. Der Russe bezwang Robin Haase in drei umkämpften Sätzen.

Im Vorjahr spielte sich Thiem in die Rolle des Kronprinzen, war auf Sand so gar nicht am Sand und hinter dem alles überragenden Rafael Nadal der zweitbeste Spieler der Saison auf roter Asche.