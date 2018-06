Thiem spielt sich in Paris in die Favoritenrolle

„Ich denke, Dominic ist leichter Favorit“, sagt ein deutscher Tennisjournalist. Sein Kollege sieht die Viertelfinalangelegenheit noch klarer. „Also, wenn Thiem dieses Spiel nicht gewinnt, weiß ich nichts mehr, Alex kann ja kaum noch gehen.“

Die bisherigen Daten aus Paris sprechen freilich für Dominic Thiem. Weil besagter Alex Zverev gestern zum dritten Mal in Folge über fünf Sätze gehen musste, den Russen Karen Chatschanow nach 1:2-Satzrückstand noch 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3 schlug. Dreieinhalb Stunden brauchte der als Nummer zwei gesetzte 21-Jährige dafür.

Thiem hingegen arbeitete eine Stunde weniger. Was tat sich in dieser Zeit auf dem Centrecourt Philippe Chatrier? In der Zeit, die mit dem verwandelten (zweiten) Matchball zum 6:2-6:0-5:7-6:4-Sieg beendet wurde?