Thiem schlägt Federer und trifft nun auf die Nummer 1

Vor den Augen von Ex-Real-Stürmerstar Raúl hatte Thiem im sechsten Spiel des zweiten Satzes drei Breakbälle. Der Schweizer stellte aber rasch wieder auf Einstand und holte sich das Game zum 3:3. Der Satz ging ins Tie-Break. Thiem riskierte viel, musste zwei Matchbälle abwehren und verwertete den sechsten Satzball zum 13:11.

Der Entscheidungssatz wurde zu einem offenen Schlagabtausch auf hohem Niveau. Thiem fand immer besser in die Partie, mit einem Break ging er 2:1 in Führung. Federer kehrte in den Satz zurück, glich zum 4:4 aus, doch dann schaffte Thiem sein zweites Break und servierte zum Sieg aus.

Es wartet die Nummer 1

Gut ausgeruht ist der Gegner im Halbfinale am Samstag (16.00/live Sky, ServusTV). Der als Nummer 1 gesetzte Serbe Novak Djokovic kam kampflos eine Runde weiter. Sein Gegner, der Kroate Marin Cilic, konnte wegen einer Lebensmittelvergiftung nicht antreten.