Thiem scheitert in Kitzbühel zum Auftakt an Klizan

Dominic Thiem ist bereits in seinem Auftaktmatch bei den Generali Open in Kitzbühel gescheitert. Der topgesetzte Weltranglisten-Achte scheiterte am Slowaken Martin Klizan, der zuvor schon Sebastian Ofner aus dem Turnier geworfen hatte, mit 1:6,6:1,5:7. Weil am Nachmittag auch Dennis Novak an Dusan Lajovic gescheitert war, sind keine Österreicher mehr im ATP-250-Turnier in Kitzbühel mit dabei.