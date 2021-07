Thiem kritisch trotz Murray-Lob

Doch auch mit dem Verlauf zu Beginn des dritten Satzes war der 20-Jährige nicht zufrieden, als er in einem Marathon-Spiel das letztlich entscheidende Break zum 0:2 kassiert hatte. "Das Game hat er sehr gut gespielt", sagte der Lichtenwörther über Murray. "Aber trotzdem darf das nicht passieren. Ich muss von Anfang an 100 Prozent da sein. Ich kann mein erstes Aufschlagspiel nicht verlieren, wenn ich vorher den Satz gewonnen habe."

Das zeigt allerdings nur, welche große Ansprüche Österreichs neue Nummer zwei an sich hat. Die Leute in der Halle waren von der kämpferischen und spielerischen Leistung Thiems beeindruckt, sie dankten es ihm öfters mit begeistertem Beifall. "Danke an das Publikum in Rotterdam. Die Atmosphäre war einfach nur geil", wusste das der angehende Top-100-Mann zu schätzen.