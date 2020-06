Thiem ist mit 20 Jahren Österreichs Nr. 1

Das österreichische Daviscup-Team geht kommende Woche mit zwei Debütanten in das Zweitrunden-Duell der Europa/Afrika-Zone gegen die Slowakei. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag in Bratislava (4. und 5. April ab 14.00 Uhr, 6. April ab 13.00), und wie erwartet ist Dominic Thiem, 20, als Nummer 86 der Weltrangliste Österreichs Nummer eins im Team. Auch Gerald Melzer, 23, ist erstmals dabei.

Da dessen Bruder Jürgen Melzer (32) bis Mitte April pausiert um mit einem geschützten Ranking einsteigen zu können, wurde der Umbau nötig. ÖTV-Kapitän Clemens Trimmel nominiert zudem Doppelspezialist Alexander Peya (33) und mit Andreas Haider-Maurer (27) Österreichs Nummer drei im Einzel. Der Vorarlberger Philipp Oswald und der Niederösterreicher Lucas Miedler (17) wurden als Sparringpartner eingeladen.

Bis zur Auslosung am Donnerstag nächster Woche (3. April, 11 Uhr) sind noch zwei Umstellungen möglich. Trimmel könnte davon durchaus Gebrauch machen, steht doch mit Peya nur ein Doppel-Spezialist im derzeitigen Aufgebot. Oswald ist zuletzt auf Position 58 des Doppel-Rankings vorgestoßen, nicht zuletzt durch seinen ersten ATP-Titel. Den hat der 28-Jährige in São Paulo mit Guillermo Garcia-Lopez (Sp) geholt.

Inzwischen hat Thiem in der Südstadt das Daviscup-Training aufgenommen. Nach dem Bratislava-Trip geht es für den 20-Jährigen in Monte Carlo weiter. Auch seine weiteren Auftritte sollen auf Sand erfolgen, und zwar in Barcelona, Madrid und Rom. Überall müsste Thiem wohl in die Qualifikation. Vor den Pariser French Open, bei denen er fix im Hauptfeld steht, könnte Thiem in Nizza spielen.