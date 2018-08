Thiem droht Fall aus den Top Ten, aber Gesundheit wichtiger

Im Fall

Natürlich steht die vollständige Gesundung im Vordergrund, auch bei den US Open wird man nicht um jeden Preis antreten. Dennoch hat Österreichs zehnfacher Turniersieger seit Roland Garros, wo er mehrmals sein bisher überhaupt bestes Tennis gezeigt hat, alles andere als überzeugt: Noch müde von Paris in Halle nach einem Sieg out, in Wimbledon in Runde eins am Rücken verletzt ausgeschieden. Dann verlor er nach zwei Siegen in Hamburg im Viertelfinale in zwei knappen Tiebreaks und topgesetzt in Kitzbühel folgte ein hauchdünnes Auftakt-Aus wie danach auch in Toronto. Die nackten Zahlen: in fünf Turnieren nur drei Siege.

Dass Thiem dadurch im Ranking langsam an Boden verliert, ist eine logische Folge. Sollte Thiem nicht in Flushing Meadows den Turnaround schaffen, dann blüht ihm der erstmalige Rausfall aus den Top Ten seit 6.6.2016. Sein Coach Günter Bresnik hält von solchen Ansagen nichts. "Das passiert sowieso irgendwann einmal. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftigen soll. Ein normaler Mensch schaut nicht in den Rückspiegel, der fährt einmal vorne weg. Ich bin kein Rückspiegel-Schauer", erklärte Bresnik noch vor seiner Abreise in die USA im APA-Gespräch.

Thiem wird bei der Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier am Donnerstag (20.00 Uhr MESZ) als aktuelle Nummer 9 erstmals seit einiger Zeit nicht unter den Top 8 Spielern gesetzt sein. Er hat in diesem Jahr bisher 3.005 Punkte geholt, vor Jahresfrist waren es zu diesem Zeitpunkt exakt 530 mehr - damit ist er im Race derzeit Achter, damals war er Vierter. Der Zug in Richtung dritter Teilnahme an den ATP World Tour Finals in London en suite ist also noch keineswegs abgefahren. Selbst bei einem frühen Aus in New York, wo aus dem Vorjahr 180 Zähler für ein Achtelfinale aus der jahresübergreifenden ATP-Wertung fallen, nicht.