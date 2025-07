Abschied vom Tennis: Ein ehemaliger Superstar hört auf

Die 31-jährige wird zum Abschied beim WTA-1000-Event in Montreal mit einer Wildcard für das Hauptfeld an den Start gehen. Bouchard war in den vergangenen Jahren nur noch selten auf der Tour zu sehen, zumindest als Spielerin. Dafür aber als TV-Expertin. Erfolgreich war sie eher beim Pickleball, wo sie sich in die Weltklasse spielte.

2014 erreichte Bouchard als erste Kanadierin jemals ein Grand-Slam-Endspiel, das sie in Wimbledon gegen die Tschechin Petra Kvitova verlor.