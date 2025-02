Deshalb sammelte er auch vergangene Woche beim ATP-500-Turnier, wo sich der Kanadier Denis Shapovalov seinen bisher größten Titel sicherte, Bälle ein. Früher hatte er keine Zeit für diese Dinge, der Harvard-Absolvent war in seinem früheren Berufsleben bei einem Investment-Unternehmen tätig.

"Ballboy-Business"

Tony, sorry Mister Downer, ist indes kein Frischling im Ballkind-Geschäft: In seiner Karriere finden sich neun Einsätze bei den US Open, insgesamt kommt er mit den Dallas Open 2025 schon auf 23 ATP-Turniere.

Also, wenn Sie in der Pension nichts anderes vorhaben . . .