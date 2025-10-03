Tennis-Ass gab in Panik auf: "Konnte mich nicht mehr erinnern, wo ich war"

Die Fans zitterten mit ihm, Térence Atmane hat es beim ATP Masters in Schanghai ganz schwer erwischt. Dre Franzose musste sein Erstrundenmatch gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli beim Stand von 4:4 im ersten Satz abbrechen . Grund waren Temperaturen jenseits der 30 Grad.

Als er einen Physiotherapeuten zu sich rief, konnte er kaum reden. "Ich geriet in Panik, ich zitterte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wo ich war. Ich konnte nicht sagen, welcher Wochentag es war. Mein Körper sandte mir ein Signal - das Signal, damit sofort aufzuhören." Die Symptome hätten bereits nach dem ersten Aufschlagspiel begonnen. "Sie sind immer schlimmer geworden. Mein ganzer Körper hat gezittert, ich habe keine Luft und Kopfschmerzen bekommen."

Skandalspiel

2024 tauchte Atmane auch in österreichischen Medien auf. Weil er bei der Auftaktniederlage bei den French Open gegen Sebastian Ofner den Ball in die Ränge knallte und eine Zuschauerin verletzte.