Begeisterung beim Wagram-Cup: 180 Spieler, Sieger von 2024 bestätigt
Mit großer Begeisterung ist der Wagram-Cup 2025 zu Ende gegangen.
Die Idee, das Sommerloch für ambitionierte Tennisspieler mit einem neuen Bewerb zu schließen, ist aufgegangen. Nach der Premiere 2024 waren diesen Sommer in der NÖ-Region rund um den Wagram schon sechs Klubs (mit Matches auf den jeweiligen Anlagen verteilt) dabei.
„Mindestens so viele werden es auch 2026 sein“, sagt Mitorganisator Daniel Gruber, dessen Verein Kirchberg neben Absdorf, Fels, Grafenwörth, Großweikersdorf und Großriedenthal beim ITN-Turnier mit 180 Spielern mitmachte.
Für Frauen, Männer und Nachwuchs
Die Bewerbe für Frauen, Männer und Nachwuchs (U-11, U-13, U-15) brachten beim Finaltag in Großriedenthal einen bekannten Sieger: Die Gastgeber holten knapp vor Kirchberg wieder den Wanderpokal.
Vor den letzten beiden Finalspielen stand es noch unentschieden – ein außergewöhnlicher Zwischenstand, da der Wettkampf bereits Anfang Juli gestartet war und mit rund 180 Nennungen eine beeindruckend hohe Teilnehmerzahl aufwies.
Auf den Plätzen 3 bis 5 landeten Großweikersdorf, Absdorf sowie Fels/Grafenwörth.
„Unser Modell könnte ein Vorbild für viele Regionen sein“, sagt Gruber.
