Tennis-Verbandboss Ohneberg kritisiert die Politik: "Intelligentes Sparen erwünscht"

ÖTV-Podcast. Am Rande der „win2day Open“, der topbesetzten Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf sprach ÖTV-Präsident Martin Ohneberg in einem Podcast deutliche Worte in Richtung Politik. „Es braucht einen gemeinsamen Schritt nach vorne und ein bisserl ein intelligentes Sparen“, was derzeit allerdings nicht der Fall sei. Gleichzeitig müsse der Tennisverband natürlich auch seine eigenen Hausaufgaben erledigen.