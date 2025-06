Warum Tennis-Star Alcaraz Raducanu für das Doppel bei den US Open wählte

Bei den US Open können sich die Zuschauer auf ein aufgewertetes Mixed-Doppel mit attraktiven Paarungen freuen. So tritt etwa Carlos Alcaraz mit der Britin Emma Raducanu an.

Eine Million Dollar für das Sieger-Duo

Es sind bemerkenswerte Zusammenschlüsse für einen Wettbewerb, der sonst bei Grand-Slam-Turnieren ein Schattendasein führt.

Die Aufwertung gelang den Organisatoren des Turniers in New York (23. August bis 7. September) durch einen neuen Terminplatz. Anstatt wie üblich gegen Ende des Turniers findet das Mixed in der Qualifikationswoche am 19. und 20. August statt.

Für das siegreiche Mixed-Duo gibt es eine Million Dollar Preisgeld.