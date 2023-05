Tennis-Stars für Gleichberechtigung: "Es ist wirklich frustrierend"

Zuletzt hatte es bei den parallelen Turnieren in Rom Kritik von Spielerinnen gegeben, da das Preisgeld bei den Männern mehr als doppelt so hoch wie bei den Frauen war. Beide Sandplatzveranstaltungen gehören der jeweils zweithöchsten Turnier-Kategorie an. Von 2025 an sollen die Prämien in Rom angeglichen werden. Bei den Grand Slams ist das Preisgeld für Spielerinnen und Spieler bereits gleich.