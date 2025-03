Tennis-Spaziergang: Sabalenka holt in Miami ihren achten WTA-1000-Titel

Aryna Sabalenka feierte in Miami ihren achten Sieg bei einem WTA-1000-Turnier gefeiert. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus bezwang die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula im Finale mit 7:5,6:2 und holte die Trophäe damit ohne Satzverlust. Es war nach Brisbane ihr zweiter Saison- und ihr insgesamt 19. Karriere-Titel. In Miami war sie zuvor nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Pegula hat damit das dritte Finalduell mit Sabalenka verloren: In Cincinnati und dann bei den US Open im Vorjahr hatte sie ebenfalls das Nachsehen. Sabalenka hingegen wollte nach den verpassten Finalsiegen bei den Australian Open (Siegerin Madison Keys/USA) und zuletzt in Indian Wells (Mirra Andrejewa/RUS) nicht wieder mit der kleineren Trophäe abreisen.