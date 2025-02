Österreichs Tennis-Team trifft im Davis-Cup auf Ungarn

Österreichs Tennis-Team trifft in der zweiten Qualifikationsrunde für die Davis Cup Finals auf Ungarn. Die Ungarn gewannen in der ersten Runde in Montreal gegen Kanada mit 3:2 und haben gegen das ÖTV-Team von 12. bis 14. September Heimvorteil. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Finals in Bologna (18. - 23. November).