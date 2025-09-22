Finaleinzug für Doppelspezialist Lucas Miedler in China

Diese China-Reise hat sich ausgezahlt. Lucas Miedler und Francisco Cabral sind als topgesetztes Duo ins Finale des Hartplatz-Turniers in Hangzhou eingezogen. Die österreichisch-portugiesische Paarung bezwang die Inder Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli mit 3:6, 6:3, 10:3 und kämpft im dritten gemeinsamen Saisonfinale um den zweiten Titel nach jenem in Gstaad. In Winston Salem hatte es Ende August eine knappe Finalniederlage gesetzt.

© REUTERS/Bernadett Szabo

Als Gegner warten am Dienstag Nicolas Barrientos/David Pel (COL/NED).

Sollte Miedler in China triumphieren, wäre es sein neunter Karriere-Doppel-Titel. Vor seiner Zeit mit Cabral hatte er alle Erfolge mit seinem Landsmann Alexander Erler gefeiert.

Neues Karrierehoch In der Weltrangliste würde er sich von Rang 28 weg um ein paar Ränge weiter nach vor auf ein neues Karrierehoch schieben.

© EPA/Istvan Derencsenyi

Misolic in Quali out Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Filip Misolic, dem der Sprung in den Hauptbewerb des ATP-500-Turniers in Tokio verwehrt bleibt. Der Steirer stand in der 1. Qualifikationsrunde gegen den topgesetzten Ungarn Marton Fucsovics beim 3:6, 1:6 auf verlorenem Posten. Nicht einmal eine Stunde dauerte die Partie.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Seit Montag in den Top 100: Filip Misolic