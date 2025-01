Interview-Boykott: Reporter entschuldigt sich bei Tennis-Star Djokovic

Nach dem Wirbel um den Interview-Boykott des serbischen Tennisstars Novak Djokovic gab es eine Entschuldigung. „Ich kann Novak nur sagen, dass ich mich entschuldige, falls er sich nicht respektvoll behandelt gefühlt hat“, sagte der australische TV-Reporter Tony Jones in einem von Channel 9 ausgestrahlten Interview. Der bei Channel 9 angestellte Jones hatte sich zuvor in einer Schalte des Senders zu feiernden serbischen Fans umgedreht und ihnen auf abfällige Art zugerufen: „Novak! Er ist überbewertet! Schmeißt ihn raus!“ Als er sich wieder umgedreht hatte, sagte er in die Kamera: „Leute, ich bin froh, dass sie mich nicht hören können.“