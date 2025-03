Trauer im Tennis: Australische Legende gestorben

Stolle gehörte zur goldenen Ära der Australier in den 60er-Jahren um Rod Laver und Roy Emerson. Neben seinen Siegen bei den French Open 1965 und den US Open 1966 gewann er auch dreimal den Davis Cup. Nach seiner Karriere arbeitete er als Trainer und TV-Kommentator. Für Verdienste um den Tennissport als Spieler, Trainer und Medienkommentator sowie für die internationale Förderung des australischen Sports und der australischen Kultur wurde er 2005 zum Officer des Order of Australia ernannt.

Erst im Dezember starb mit Neale Fraser eine andere australische Tennis-Legende, er wurde 91 Jahre alt.