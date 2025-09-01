Challenger-Turnier in Tulln: Novak scheiterte, Kopp im Achtelfinale
Nichts wurde es mit einem sechsten Österreicher im Hauptbewerb des ATP-Challengers in Tulln. Dennis Novak verlor in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Slowaken Jozef Kovalik 1:6, 6:3, 1:6.
In Runde eins kam es schon am Montag zu einer spannenden Partie: Mistelbach-Sieger Sandro Kopp drehte ein verloren geglaubtes Spiel gegen den Franzosen Corentin Denolly nach einem 2:6,-3:5-Rückstand und siegte 2:6, 7:5, 6:2.
Richtig los geht es aus österreichischer Sicht auf dem Center Court am Dienstag, wenn ab der zweiten Partie nach 10 Uhr Joel Schwärzler auf den Portugiesen Pereira (286) trifft. Danach folgen Lukas Neumayer (ATP 157) gegen den Ukrainer Prihodko (309) und Neil Oberleitner (466) gegen den Deutschen Kai Wehnelt.
ITF-Turnier in Wien
In Wien können die Tennis-Fans Lilli Tagger und Sinja Kraus bewundern. Die Finalistinnen von Amstetten sind ab Dienstag die Star-Spielerinnen beim „Alpstar Ladies Open Vienna“, ein ITF-W75-Turnier im Tennisclub „La Ville“. Wer von Mittwoch bis Sonntag eine Karte um 15 Euro kauft, erhält einen Gutschein für eine Hallenstunde im doppelten Wert.
