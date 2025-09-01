Challenger-Turnier in Tulln: Novak scheiterte, Kopp im Achtelfinale

Nichts wurde es mit einem sechsten Österreicher im Hauptbewerb des ATP-Challengers in Tulln. Dennis Novak verlor in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Slowaken Jozef Kovalik 1:6, 6:3, 1:6.

In Runde eins kam es schon am Montag zu einer spannenden Partie: Mistelbach-Sieger Sandro Kopp drehte ein verloren geglaubtes Spiel gegen den Franzosen Corentin Denolly nach einem 2:6,-3:5-Rückstand und siegte 2:6, 7:5, 6:2.

Richtig los geht es aus österreichischer Sicht auf dem Center Court am Dienstag, wenn ab der zweiten Partie nach 10 Uhr Joel Schwärzler auf den Portugiesen Pereira (286) trifft. Danach folgen Lukas Neumayer (ATP 157) gegen den Ukrainer Prihodko (309) und Neil Oberleitner (466) gegen den Deutschen Kai Wehnelt.