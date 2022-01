Russland steht im ATP-Cup-Halbfinale, Nadal feiert Comeback-Sieg

"Ich bin überglücklich, dass ich wieder wettkampfmäßig spielen kann, und ich kann mir kaum einen besseren Platz für eine Rückkehr vorstellen als Australien", sagte Nadal. "Es war erst mein erstes Match nach einer Weile und ich habe in den letzten eineinhalb Jahren einige schwierige Momente durchgemacht. Aber alles in allem bin ich glücklich und es ist wichtig, wieder mit einem Sieg zu starten." Nadal hatte zuletzt beim Schauturnier in Abu Dhabi gespielt, war danach aber positiv auf Covid-19 getestet worden.